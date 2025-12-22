痔疮手术︱甘肃61岁妇连续脚痛9天身亡 家属质疑医疗疏忽

痔疮是都市人常见疾病，是由肛门的细小血管和结缔组织形成，当痔疮变大或发炎时才会引发征状。近日，有甘肃天水市网民在社交媒体发帖称，其61岁的母亲在接受痔疮手术后，脚部出现疼痛，术后9天便不幸离世。

妇人亲属认为，母亲在术后出现的腿部疼痛等身体异常，未得到医院充分重视和全面检查，质疑诊疗过程。相关帖文引发热议。当地衞健委已就事件介入。



相关新闻：加国华裔妇痔疮手术后剧痛难忍轻生 涉事医生被指曾擅做「实验性手术」

石先生母亲的病历记录。紫牛新闻

石先生母亲的病历记录。紫牛新闻

石先生母亲的病历记录。紫牛新闻

石先生母亲的病历记录。紫牛新闻



《扬子晚报》报道，石先生表示，母亲王女士12月1日在天水市中医医院肛肠科就诊，12月2日因痔疮问题在该医院接受了相关手术，术后一直住院观察。到了术后第6天，母亲出现高烧，翌日退烧后便感到臀部、腿部疼痛。

臀部、腿部连日疼痛

母亲疼痛问题一直未获解决。到了12月11日午饭后不久，母亲开始出现口齿不清的症状。石先生召来医生，经过一番抢救，母亲最终于下午死亡。



石先生表示，专业人士按母亲病历和抢救纪录分析，推测可能是腿部血栓引发肺栓塞导致死亡，但具体死因还需要尸检确认。

相关新闻：蹲马桶不应超过10分钟？ 专家警告2个可怕后果

石先生表示，痔疮手术后，母亲也有正常活动。对于母亲痛楚问题，医生只查是否骨折，即使家属要求进一步检查，对方照旧拒绝。

医院相关部门人员表示，医院正在处理此事，已经有专门负责的科室介入。天水市卫健委人员则指，已介入处理，此前已经与患者家属及医院方面进行了沟通协调，暂不便透露其他信息。

痔疮三大成因

根据香港衞生署网页显示，痔疮为男性常见疾病，成因有三大原因，当中包括长期便秘及长期用力排便，这通常由于不健康的饮食习惯，例如缺乏生果和菜的食物纤维所引致；长时间坐著；年长。



上述三大原因会导致肛门附近的血液循环受到阻碍或令到周围的组织变弱，引起血管肿胀及血管组织突出。某些发炎性肠疾亦会跟痔疮有密切关系。

预防痔疮的最好方法是养成良好的生活方式。健康的饮食习惯，包括进食大量的蔬菜、生果及五谷类食物，配合饮用充足的流质饮品有助软化大便及保持有规律的排便习惯。定期做运动更可促进血液循环，减少患上痔疮的机会。如果工作需要长时间维持坐姿的话，你可以站立或步行一会作为短暂休息。