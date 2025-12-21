皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片

昨日（20日）晚上11时58分，最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。今日（21日）零时开始，皇岗口岸停止跨境货运车辆通关服务。

皇岗口岸运作超过36年。停止夸境货运车辆卜通关，意味预计2026年投入服务的新联检大楼，再进入另一个准备阶段。

改革开放后，深港联系日益紧密。当局在深圳河畔兴建一皇岗口岸。1989年12月29日，第一辆跨境货车驶入后，皇岗成为中港重要陆路货运口岸。



1994年冬天，皇岗岸开辟出两条货检通道，开始以24小时运作。1997年7月1日，解放军驻香港部队从皇岗口岸驶入香港，标志香港回归祖国的新开始。2019年，旧联检大楼功成身退，目前新联检大楼正加快施工，预计2026年投入使用。届时，深圳地铁7号线、香港地铁北环支线等5条轨道线路，将连接皇岗口岸，让中港两地交流更贯彻。