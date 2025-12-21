海南封关首日 三亚免税销售额增85%

海南 海南自由贸易港全岛「封关」运作上周四正式启动。据三亚市商务局统计，封关首日，全市免税销售额达到1.18亿元（人民币，下同）。其中，三亚国际免税城进店客流超3.6万人次，同比大增逾60%；销售额同比大增85%。

海南18日启动全岛封关后，85国人员可免签入境该岛，岛内进口的「零关税」商品，由此前的21%大幅升至74%，不仅惠及市民和游客，也将大幅降低企业成本。为迎接封关，三亚推出多项活动，包括发放1.218亿元代金券及「岛民专享88折」等优惠措施。