上海首办标本大赛 738作品演绎动物之美

即时中国
更新时间：10:43 2025-12-21 HKT
发布时间：10:43 2025-12-21 HKT

作为内地标本制作领域最高水平赛事，第六届中国动物标本大赛昨日首次移师上海，规模创下历史新高。此次大赛专门设置青少年的赛道，吸引许多中小学生参与。

澎湃新闻报道，本次参赛单位涵盖全国12间博物馆、30间高校与科研院所、8间中小学、59间企业，以及其他8间事业单位，参赛总人数超过800人。自17日起，来自全国各地的738件参赛作品汇聚上海，进行了为期3天的封闭评审。

大赛将「科学准确性」置于评审标准的首位，要求标本形态、解剖结构必须严格符合动物原生物特征，物种鉴定准确无误。此外，评审准则还涵盖「制作工艺」、「艺术表现力」及「收藏价值」等。

