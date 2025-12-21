Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美警方分享情报 辽宁破涉毒洗钱案

即时中国
更新时间：10:00 2025-12-21 HKT
发布时间：10:00 2025-12-21 HKT

官方昨日公布，辽宁省沈阳市公安局成功侦破「佟某某等人非法经营案」，相关情报来自美国。今年9月，沈阳市皇姑区人民法院以非法经营罪判处佟某某有期徒刑1年7个月、陈某某1年4个月，并处罚金。

相关新闻：重要红通人员从菲律宾遣返 涉案金额高达¥9.7亿

据《人民日报》报道，2024年4月，根据美方通报线索，中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱。辽宁省公安厅展开核查，以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案。同年5月20日，沈阳警方在武汉抓获企图潜逃出境的佟某某及其同伙陈某某。经查，自2017年起，佟某某在美国经营车行期间，开始为客户提供人民币与美元兑换服务，并指使中国境内陈某某等人接收换汇资金，累计非法买卖外汇1600万元。

与墨西哥商人有来往

此外，佟某某还通过陈某某购买比特币、泰达币等虚拟货币，出售给墨西哥商人JC换取美元现金。

相关新闻：KK园区「揸fit人」｜缅甸当局突袭佘智江「亚太新城」 查获近万部电诈手机

尽管其供述称不知JC资金来源，现有证据亦无法认定其明知上游涉毒，但警方已就相关规避监管行为通过中美反洗钱合作机制向美方反馈，推动加强执法协作。

上月26日，中国禁毒部门也公布，根据美国缉毒署通报的线索，在深圳盐田港一可疑国际货柜中，查获毒品可卡因430公斤。

