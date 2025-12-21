Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

重度忧郁｜广东27岁女胃萎缩过世 临终体重仅剩17kg

即时中国
更新时间：08:00 2025-12-21 HKT
发布时间：08:00 2025-12-21 HKT

广东一名27岁女子「巧巧」因罹患胃萎缩、体重暴瘦至仅35斤（17.5公斤），最终不幸病逝。多名网友悲痛证实，她已于17日凌晨离世，18日火化，令人唏嘘。巧巧自幼被母亲抛下，几年前父亲又因胃癌过世，巨大的心理创伤使她患上重度忧郁症，情绪长期失衡进一步引发胃腺体萎缩，消化机能全面崩溃，最终因多器官衰竭离开人世。

罹患重度忧郁

据内媒报道，巧巧生前曾多次在网上分享求医过程，表示父亲离世后的精神冲击让她罹患重度忧郁，随之出现持续性胃部不适、食欲下降，最终被诊断为胃萎缩。由于肠胃无法吸收营养，她的体重从90多斤（45公斤）一路跌至35斤（约17公斤），四肢消瘦如柴，后期仅能依靠白蛋白与营养液维持生命。

巧巧为治病花光积蓄，甚至背负外债，曾在影片中透露「吃不下、睡不著，靠药物和输液撑著，但我想活下去」，希望社会伸出援手。她的弟弟是唯一亲人，两人相依为命。令人痛心的是，尽管曾获得部分网友捐助（网传曾获超过200万元人民币的社会捐助），但忧郁症与胃萎缩形成恶性循环，营养长期无法吸收，最终演变为医学上所称的「恶病质」，严重消耗性症候群，导致免疫力崩溃并引发多器官衰竭。

何谓胃萎缩？

专家指出，胃萎缩（慢性萎缩性胃炎）并非单纯「胃缩小」，而是胃黏膜腺体受损、胃壁变薄，常见诱因包括幽门螺旋杆菌感染、不良饮食习惯，以及长期心理压力。尤其忧郁症会干扰神经内分泌，使胃酸与胃黏膜修复能力下降，进一步恶化病情。

巧巧的离世，再次凸显心理健康与消化系统疾病间的深度联动，专家也提醒大众，长期暴瘦、消化不良、进食困难，尤其在伴随心理创伤时，必须及早就医，避免悲剧重演。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
14小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
12小时前
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁 最后露面门牙掉光令人心酸 曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
11小时前
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
两岸热话
9小时前
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
21小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
15小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
23小时前
冯盈盈亲解由31A变「丰满女神」之谜 豪言「唔止升两CUP」 开腔谈被TVB雪藏
冯盈盈亲解由31A变「丰满女神」之谜 豪言「唔止升两CUP」 开腔谈被TVB雪藏
影视圈
9小时前
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
21小时前