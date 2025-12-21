重度忧郁｜广东27岁女胃萎缩过世 临终体重仅剩17kg

广东一名27岁女子「巧巧」因罹患胃萎缩、体重暴瘦至仅35斤（17.5公斤），最终不幸病逝。多名网友悲痛证实，她已于17日凌晨离世，18日火化，令人唏嘘。巧巧自幼被母亲抛下，几年前父亲又因胃癌过世，巨大的心理创伤使她患上重度忧郁症，情绪长期失衡进一步引发胃腺体萎缩，消化机能全面崩溃，最终因多器官衰竭离开人世。

罹患重度忧郁

据内媒报道，巧巧生前曾多次在网上分享求医过程，表示父亲离世后的精神冲击让她罹患重度忧郁，随之出现持续性胃部不适、食欲下降，最终被诊断为胃萎缩。由于肠胃无法吸收营养，她的体重从90多斤（45公斤）一路跌至35斤（约17公斤），四肢消瘦如柴，后期仅能依靠白蛋白与营养液维持生命。

巧巧为治病花光积蓄，甚至背负外债，曾在影片中透露「吃不下、睡不著，靠药物和输液撑著，但我想活下去」，希望社会伸出援手。她的弟弟是唯一亲人，两人相依为命。令人痛心的是，尽管曾获得部分网友捐助（网传曾获超过200万元人民币的社会捐助），但忧郁症与胃萎缩形成恶性循环，营养长期无法吸收，最终演变为医学上所称的「恶病质」，严重消耗性症候群，导致免疫力崩溃并引发多器官衰竭。

何谓胃萎缩？

专家指出，胃萎缩（慢性萎缩性胃炎）并非单纯「胃缩小」，而是胃黏膜腺体受损、胃壁变薄，常见诱因包括幽门螺旋杆菌感染、不良饮食习惯，以及长期心理压力。尤其忧郁症会干扰神经内分泌，使胃酸与胃黏膜修复能力下降，进一步恶化病情。

巧巧的离世，再次凸显心理健康与消化系统疾病间的深度联动，专家也提醒大众，长期暴瘦、消化不良、进食困难，尤其在伴随心理创伤时，必须及早就医，避免悲剧重演。