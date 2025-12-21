Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

生死时速︱坏煞车时速115狂跑490公里 甘肃警护航奇迹无人伤︱有片

更新时间：19:15 2025-12-21 HKT
发布时间：19:15 2025-12-21 HKT

甘肃有高速公路日前上演《生死时速》现实版。有司机的座驾车速锁定在时速115公里，刹车又失灵无法减速停车，在警察协助开路护航下，狂飇490公里，历时4.5小时，在燃油耗尽后才停下，无人受伤下结束惊险旅程。不过，有网民对事件表示怀疑。

23岁司机落车惊到震

综合内媒报道，17日晚甘肃兰海高速公路一辆私家车，23岁男司机表示，开车时启用了定速巡航，但之后发现停止不了巡航功能，刹车又失灵。

相关新闻：海南醉娃倒车撞劳斯莱斯 拒「吹波仔」扬言「我是国企的」｜有片

司机表示，曾试过致电买车的4S店及车厂求助，均未能排除故障停下来，于是一直以时速115公里狂奔，同时报警求助。

甘肃省高速公路路政执法总队武都大队工作人员表示，当晚接到陇南高速交警一大队的电话后，就在武都服务区等著，失控车辆有警车在前面开道，他们就在后面控制其他车辆不要上来。

最终，汽车在燃油耗尽时，才慢慢停下来。车上一男一女均被吓坏，男司机更全身发抖，在警员安抚下情绪才逐渐平静下来。

有网民对事件表示质疑，因事主所驾的是燃油车辆，采用的是物理刹车，即使巡航失灵，也可以用拉手刹等方式，强行把车停下来。

 

