南京维安临时干扰 导航软件集体失灵全民大乱

江苏南京17日全市多个导航软件失灵，民众、网约车及外卖员大受影响，有人被带离目的地，有人被指示到湖中，至当日深夜才恢复正常。南京卫星协会19日指，事件因卫星讯号遭临时干扰造成，「是重大活动安保所需的临时讯号管控措施」。

网民猜涉重要人物离场

综合内媒及网上消息，17日下午2时许，南京陆续传出导航出问题，许多民众在网上表示，导航软件失效、定位不准等问题，有人被带去玄武湖或汤山水库的水中央；有人被带到相反方向；有人下载4个导航程式但全部失效；有人使用的无人机因而坠毁；有司机因迷路而停在路边等待导航回复正常。

事件令出行民众，特别是网民车司机及外卖员造成极大混乱。导航到等到当晚深夜才回复正常。

南京卫星协会19日发通报，指事件主因是全球卫星导航系统的卫星讯号受到临时干扰压制，并非网络中断这次导航异常如果是重大活动安保所需的临时讯号管控措施，也属于行业内常规安全保障手段，但未明说干扰源头。

网民则猜测，南京在16日至17日举办「2025两岸企业家峰会年会」，17日傍晚因有重要人物离场，所以干扰卫星讯号。