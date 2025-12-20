罗永浩抱怨网速慢 上海电信：免费检测维修

内地科技网红兼演说家罗永浩早前在网上发文抱怨，上海电信宽频网络速度很慢，「再不解决，就要发疯了」。上海电信周五（19日）发布公告，承诺将继续提升服务与产品品质，但就指出网速慢的情况可能由多种原因造成，可提供免费检测维修。

罗永浩在微信朋友圈发文称，他搬到上海后，开通了上海电信的独享1000Mbps宽频服务，然而半年多来，宽频实际速率绝大多数时候仅有不到100Mbps，每次找来客服，不管是官方的还是非官方的，都是管用3到5天，然后又回到90Mbps。

引起网民共鸣

罗永浩朋友圈在网上流传开后，不少上海电信用户亦在评论区反映自己遭遇过类似情况，指办理计划声称的1000Mbps宽频实际速率远未达标，报修后问题也未能得到根治。

中国电信上海公司官方客服周五以「上海电信关心您的上网感知」为题发布公告，称用户在日常宽频使用上可能遇到室内不同房间WIFI速率不达标的困扰，造成这种情况的原因是多种多样的。例如户型结构、室内面积、墙体屏蔽、讯号干扰、设备位置、自购WIFI路由器标准、电脑终端等。遇到这些情况，可以直接拨打10000号，公司将进行免费、专业的网路侦测和维修服务。