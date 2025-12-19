台北随机伤人案｜疑犯张文「教召」没报到遭通缉 作案前曾纵火烧车引走警力

台湾发生惊悚的随机伤人案，一名男子在下午约5时半人流高峰时段，先后在捷运台北车站、中山站狂丢烟雾弹并以利刃随机斩人，导致多人死伤，疑犯犯案后在警员包围下堕楼亡。

当局透露疑犯为27岁男子张文，因涉嫌逃兵役被通缉。他因迁移户籍未申报，导致应于2024年11月25日报到的教育召集令无法送达，桃园地检署于2025年7月11日，以涉犯妨害兵役治罪条例罪嫌通缉。分析指他疑似因挟怨报复而犯案，但详细动机仍待追查。

根据规定，台湾男性退伍后仍具「后备军人」身分，2022年起试行新制「一年一训、一次14天」。

据台媒报道，张文今日下午先在中山区林森北路纵火烧车，傍晚在捷运台北车站丢掷烟雾弹并砍死途人后，徒步走到中山站以相同手法犯案，走进诚品西南店大楼后，在警员包围下坠楼身亡。检方在张文租屋处中搜出制造汽油弹、炸弹等工具，全案仍在调查。