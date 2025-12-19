台北随机伤人案｜闭路电视曝光 疑犯张文拖行李箱 戴面具狂扔烟雾弹
台北车站捷运M7出口今（19）日晚间5时24分许，发生一宗疑似随机攻击事件。一名戴着防毒面具、身穿深色服饰的嫌犯，疑似自M7捐血中心外丢掷汽油弹及烟雾弹，朝四周多枚投掷，随后推着行李箱逃离现场，附近乘客见状吓得四散逃避。
从曝光闭路电视影像显示，该名身穿深色服装的疑犯在M7捐血中心外点燃汽油弹，先朝楼梯口丢掷，随后又自行李箱内取出烟雾弹点燃，并于B1空地共投掷4枚烟雾弹。
乘客发现后惊慌逃离现场，而疑犯在逃离过程中仍持续丢掷烟雾弹。画面中也可见，一名身穿红色上衣的年长男子尾随其后，疑似试图阻止嫌犯行径。
