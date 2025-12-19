Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜闭路电视曝光 疑犯张文拖行李箱 戴面具狂扔烟雾弹

即时中国
更新时间：20:48 2025-12-19 HKT
发布时间：21:45 2025-12-19 HKT

台北车站捷运M7出口今（19）日晚间5时24分许，发生一宗疑似随机攻击事件。一名戴着防毒面具、身穿深色服饰的嫌犯，疑似自M7捐血中心外丢掷汽油弹及烟雾弹，朝四周多枚投掷，随后推着行李箱逃离现场，附近乘客见状吓得四散逃避。

相关新闻： 台北随机伤人案｜27岁逃兵役男丢烟雾弹斩途人致2死 遭警包围坠楼轻生

相关新闻： 台北随机伤人案｜疑犯教召没报到遭通缉 作案前曾纵火烧车引走警力

从曝光闭路电视影像显示，该名身穿深色服装的疑犯在M7捐血中心外点燃汽油弹，先朝楼梯口丢掷，随后又自行李箱内取出烟雾弹点燃，并于B1空地共投掷4枚烟雾弹。

乘客发现后惊慌逃离现场，而疑犯在逃离过程中仍持续丢掷烟雾弹。画面中也可见，一名身穿红色上衣的年长男子尾随其后，疑似试图阻止嫌犯行径。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
5小时前
台北狂徒袭捷运双站，丢烟雾弹、随机斩人。 中时
01:12
台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩途人致2死 遭警包围堕楼轻生
即时中国
4小时前
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫多次搭「霸王的」 逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
突发
2小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
3小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
6小时前
宏福苑大火︱政府引例解散现任法团管委会 华懋旗下公司为委任管理人 不收取任何行政费
宏福苑大火︱政府引例解散现任法团管委会 华懋旗下公司为委任管理人 不收取任何行政费
社会
4小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
2025-12-18 21:50 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
73岁名医无三高坚持诊症 最爱吃2种菜通血管 公开3大长寿习惯
73岁名医无三高坚持诊症 公开3大养生习惯 最爱吃2种菜通血管
保健养生
10小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT