四大山寨周杰伦合体拍美团广告 笑翻两岸网民︱有片

内地外卖平台巨头美团本月邀请华语乐坛天王周杰伦担任代言人，一时间成为两岸热话。在许多粉丝兴奋不已之际，美团更借机邀请于社交平台活跃的四大山寨周杰伦合体拍摄影片，笑翻一众两岸网民。

神情样貌极度相似

出镜四大山寨周杰伦分别为雍杰伦、卷伦、魔都杰伦、粥饼伦，4人在影片中依序出场并说出各自台词，神情样貌都极度相似，最后4人一起拉起红布条高喊：「你的外卖，伦家来送。」

影片一经发布，便迅速吸引两岸大批网民留言，有人形容这是「梦幻连动」，连AI都难以让四大山寨周杰伦同框。

有台湾网民笑称：「周杰伦在周杰伦模仿大赛得第五名」。也有台湾网民表示：「结果我们F4还凑不齐，人家都已经多到要组战队。」

4人均走红网络

四大山寨周杰伦皆因「撞脸」周杰伦而走红网络，拥有一定粉丝基础。其中雍杰伦号称是最资深模仿者，他的外型与周杰伦极其相似，经常参与商业演出与短影片拍摄。

另一位在网上有大量粉丝的是粥饼伦，他原本是河北贩售鸡蛋灌饼的摊贩老板，2020年因顾客拍摄他做饼影片而在小红书上走红，之后吸引大批两岸民众前来朝圣。由于生意愈来愈好，粥饼伦去年成功从路边摊贩转型，在天津开设首间实体店铺。