Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四大山寨周杰伦合体拍美团广告 笑翻两岸网民︱有片

即时中国
更新时间：15:30 2025-12-19 HKT
发布时间：15:30 2025-12-19 HKT

内地外卖平台巨头美团本月邀请华语乐坛天王周杰伦担任代言人，一时间成为两岸热话。在许多粉丝兴奋不已之际，美团更借机邀请于社交平台活跃的四大山寨周杰伦合体拍摄影片，笑翻一众两岸网民。

神情样貌极度相似

出镜四大山寨周杰伦分别为雍杰伦、卷伦、魔都杰伦、粥饼伦，4人在影片中依序出场并说出各自台词，神情样貌都极度相似，最后4人一起拉起红布条高喊：「你的外卖，伦家来送。」

影片一经发布，便迅速吸引两岸大批网民留言，有人形容这是「梦幻连动」，连AI都难以让四大山寨周杰伦同框。

有台湾网民笑称：「周杰伦在周杰伦模仿大赛得第五名」。也有台湾网民表示：「结果我们F4还凑不齐，人家都已经多到要组战队。」

4人均走红网络

四大山寨周杰伦皆因「撞脸」周杰伦而走红网络，拥有一定粉丝基础。其中雍杰伦号称是最资深模仿者，他的外型与周杰伦极其相似，经常参与商业演出与短影片拍摄。

另一位在网上有大量粉丝的是粥饼伦，他原本是河北贩售鸡蛋灌饼的摊贩老板，2020年因顾客拍摄他做饼影片而在小红书上走红，之后吸引大批两岸民众前来朝圣。由于生意愈来愈好，粥饼伦去年成功从路边摊贩转型，在天津开设首间实体店铺。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
6小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
7小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
6小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
18小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
23小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
21小时前
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
4小时前
郑秀文整个星期往返医院 眼有泪光精神恍惚令人心疼 毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
4小时前