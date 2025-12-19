新疆喀纳斯景区雪崩 一人遇难
更新时间：14:00 2025-12-19 HKT
发布时间：14:00 2025-12-19 HKT
发布时间：14:00 2025-12-19 HKT
新疆喀纳斯景区管理委员会消息，12月18日，吉克普林滑雪场雪道外区域发生局部雪崩，经全面搜救，发现一名被埋人员，已无生命迹象，相关部门正开展善后工作。
滑雪场部分区域索道临时关闭
12月18日晚间，吉克普林国际滑雪度假区通过公众号发布部分区域索道临时关闭通知。其中提及，吉克普林国际滑雪度假区因受连续强降雪影响，雪崩风险增大，为保障广大雪友的安全，雪场对2150米以上区域持续关闭，并开展索道安全检修与雪道隐患排查工作。
据通知，12月19日具体运营安排调整为，一号索道上段关闭（开放时间另行通知）；一号索道下段（延迟至12:00开放）；二号索道、三号索道及魔毯区正常开放，运营时间不变。
