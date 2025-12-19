Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「为食」大学生偷走吃宵夜 翻墙失手防盗围栏直捅屁股｜有片

即时中国
更新时间：16:10 2025-12-19 HKT
发布时间：16:10 2025-12-19 HKT

在江苏淮安，一名大学生因想吃宵夜，翻越学校铁栏时，失手遭防盗铁刺扎进臀部，整个人悬挂在围栏上，场面惊险尴尬，引发网友热议。

事件发生于12月15日凌晨约1点20分，地点位于淮安市开发区财经学院北门附近。身穿睡衣的男学生小王（化名），独自一人企图翻越超过2米高的校园围栏。未料翻墙失败，臀部更遭铁制防盗刺插入，整个人悬挂围栏上动弹不得。

相关新闻：氢氟酸｜杭州妇山边误踩「化骨水」容器 留院5日身亡

被困后，小王赶紧拨打了同校舍友电话，舍友随即报警求助。淮安消防支队立即调派水上大队城南消防救援站人员赶赴现场实施救援。

在现场，救援人员将小王托起防止掉落，造成二次受伤，接著利用液压破拆工具组将防盗铁刺剪断。

网民：多痛的领悟

经过十多分钟的紧张救援，小王被成功救下，送往就近的医院治疗。目前，小王已做手术缝合伤口，正在康复中。

据了解，该学生当晚因深夜肚饿，打算偷偷外出购买宵夜，选择翻墙离开校园，未料失败酿成意外。

事件曝光后，不少网友热议：「这个代价太大了」、「多痛的领悟」、「只是想吃个宵夜，结果变新闻人物」、「痛到光看就不舒服」、「这虽然很痛，但真的很好笑」、「自找的，不吃宵夜能饿死啊，还要翻越围栏，现在的大学生真的一言难尽」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
6小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
7小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
6小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
18小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
23小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
21小时前
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
4小时前
郑秀文整个星期往返医院 眼有泪光精神恍惚令人心疼 毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
4小时前