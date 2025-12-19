「为食」大学生偷走吃宵夜 翻墙失手防盗围栏直捅屁股｜有片

在江苏淮安，一名大学生因想吃宵夜，翻越学校铁栏时，失手遭防盗铁刺扎进臀部，整个人悬挂在围栏上，场面惊险尴尬，引发网友热议。

事件发生于12月15日凌晨约1点20分，地点位于淮安市开发区财经学院北门附近。身穿睡衣的男学生小王（化名），独自一人企图翻越超过2米高的校园围栏。未料翻墙失败，臀部更遭铁制防盗刺插入，整个人悬挂围栏上动弹不得。

相关新闻：氢氟酸｜杭州妇山边误踩「化骨水」容器 留院5日身亡

被困后，小王赶紧拨打了同校舍友电话，舍友随即报警求助。淮安消防支队立即调派水上大队城南消防救援站人员赶赴现场实施救援。

在现场，救援人员将小王托起防止掉落，造成二次受伤，接著利用液压破拆工具组将防盗铁刺剪断。

网民：多痛的领悟

经过十多分钟的紧张救援，小王被成功救下，送往就近的医院治疗。目前，小王已做手术缝合伤口，正在康复中。

据了解，该学生当晚因深夜肚饿，打算偷偷外出购买宵夜，选择翻墙离开校园，未料失败酿成意外。

事件曝光后，不少网友热议：「这个代价太大了」、「多痛的领悟」、「只是想吃个宵夜，结果变新闻人物」、「痛到光看就不舒服」、「这虽然很痛，但真的很好笑」、「自找的，不吃宵夜能饿死啊，还要翻越围栏，现在的大学生真的一言难尽」。