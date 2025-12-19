Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米YU7｜杭州车主提车撞毙销售员细节 油门当刹车非智驾状态

即时中国
更新时间：11:07 2025-12-19 HKT
发布时间：11:07 2025-12-19 HKT

12月15日，浙江杭州小米下沙交付中心发生事故，一名第一天提车的小米YU7车主撞倒销售员夏某。据报，车主倒车时，误把电门踏板（油门）当成刹车踏板，将车后的夏某当场撞毙。

事发现场。 网图
事发现场。 网图

当晚，据小米内部知情人士表示，事故当时，小米汽车处于人驾而非智驾状态，车主在狭窄过道倒车时，误把电门踏板当成刹车踏板，大力踩下，导致汽车急速向后驶，碰撞到车后的夏某。警方和救护车迅速赶到现场，并将伤者转移。

据红星新闻报道，从事发地附近医院了解到，夏某于12月15日有急救记录，15日下午，其被宣告死亡，时年三十余岁。

事发现场。 网图
事发现场。 网图

报道指，经核实，此事故发生于杭州市钱塘区梦马汽车小镇，事故地点位于中升杭州汽车维修服务有限公司门前附近，被撞男子夏某为该公司员工。现场一位目击者称，涉事小米车主倒车出来时，车辆左前轮那一块撞到当事人，「当时老夏刚好蹲在那个墙角，（车辆）明明速度挺慢的，就突然一瞬间加了个速，也不知道为啥」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
14小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
21小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
16小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
19小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
2小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
18小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
4小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
18小时前