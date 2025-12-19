小米YU7｜杭州车主提车撞毙销售员细节 油门当刹车非智驾状态

12月15日，浙江杭州小米下沙交付中心发生事故，一名第一天提车的小米YU7车主撞倒销售员夏某。据报，车主倒车时，误把电门踏板（油门）当成刹车踏板，将车后的夏某当场撞毙。

事发现场。 网图

当晚，据小米内部知情人士表示，事故当时，小米汽车处于人驾而非智驾状态，车主在狭窄过道倒车时，误把电门踏板当成刹车踏板，大力踩下，导致汽车急速向后驶，碰撞到车后的夏某。警方和救护车迅速赶到现场，并将伤者转移。

据红星新闻报道，从事发地附近医院了解到，夏某于12月15日有急救记录，15日下午，其被宣告死亡，时年三十余岁。

报道指，经核实，此事故发生于杭州市钱塘区梦马汽车小镇，事故地点位于中升杭州汽车维修服务有限公司门前附近，被撞男子夏某为该公司员工。现场一位目击者称，涉事小米车主倒车出来时，车辆左前轮那一块撞到当事人，「当时老夏刚好蹲在那个墙角，（车辆）明明速度挺慢的，就突然一瞬间加了个速，也不知道为啥」。