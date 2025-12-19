中国观察：与美国竞争 中方获系列胜利

中央经济工作会议上周召开，国家主席习近平说，中国应对美国挑起的关税战、贸易战，「打出了中国人的志气、骨气、底气，彰显了我们的硬核实力，赢得了国际社会尊重」。美国总统特朗普10月底在中美元首釜山会晤中，高调地以G2对中国给予了礼遇和基于国家实力的承认。无独有偶，美国《纽约时报》发表报道称，在与美国的竞争中，中国在最近几周取得了一系列胜利。

习近平日前在中经会上发表讲话。

《纽约时报》称，特朗普政府在《国家安全战略》中缓和对中国的批评，将中美竞争重新定义为主要是一场经济竞赛，而非安全或政治制度之争；重新开放了高端晶片对华销售渠道；亚洲重要盟友日本因台湾问题遭受中国打击，特朗普也保持了沉默。该报称，对于北京来说，这表明特朗普不再那么热衷于在意识形态、技术和外交方面与中国对抗。

美国《外交政策》杂志11月底发表了题为《面对中国崛起，美国正在经历「悲伤的五个阶段」》的文章，从心理学的角度指出美国对华立场调整，这五个阶段分别是：否认、愤怒、讨价还价、抑郁和接受。

特朗普政府将中美竞争重新定义为主要是一场经济竞赛。 路透社

文章认为面对「特朗普2.0」，北京方面正稳步应对「脱钩」，力求建立自主供应链体系，展现出对美升级对抗的主导权，威胁停止向美出口稀土及其他关键矿产，实施经济制裁并抵制美国大豆，这些强硬姿态让特朗普政府意识到美国低估了中国。

未来两国将驶向何方？《外交政策》的文章认为，中美似乎正在管控竞争，但根本性矛盾与深重的互不信任并未消弭，战略竞争依然激烈，且台湾问题仍悬而未决。《纽约时报》则引述中国学者的不同看法，有分析人士表示，两国关系将进入一个更稳定和可预测的阶段。复旦学者孟维瞻则认为，美国对中国的任何缓解压力的举措都只是暂时的，对华战略的底色是不变的，那就是维持自身优势地位、防范和遏制中国崛起。

纪晓华 中国观察