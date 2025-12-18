Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交恶｜中新社推纪录片《异国「故乡」》 聚焦「二战」日本遗孤群体

日本首相高市早苗11月上旬发表涉台言论之后，中日关系迅速交恶。不过，一部由官方中新社出品、反映「二战」日本遗孤群体的纪录片《异国！「故乡」》上线播出，在各互联网平台上引起观看热潮。不少网友留言，被中国养父母的无私大爱感动到落泪。

1945年日本战败投降后，有4000余名日本儿童被遗弃在中国，善良的中国养父母将他们抚养长大，这些孩子被称作「日本遗孤」。上世纪80年代以后，这些遗孤因中日两国关系改善及各方努力陆续回到日本，也有少数人选择留在中国，而今都已至耄耋之年。

「中国养父母超越血缘与国界的深厚养育之恩与人性光辉，中国人民以德报怨的宽广胸怀，中华民族的善良与大爱，是这部纪录片的情感支点。」《异国「故乡」》总编导张昂如是说。

中新社纪录片《异国「故乡」》共10集，制作历时近一年，于12月17日播出，每集讲述一位「日本遗孤」的故事，目前还在持续更新。

据介绍，摄制组在中日两国多地进行跟拍，真实记录了遗孤晚年生活与所思所想。遗孤们对「故乡」的熟稔与眷恋，对中国养父母浩荡养恩的怀念与铭记，对不义战争的反思与控诉，构成纪录片的叙事主体。

片中大部分日本遗孤已回到日本数十年，但他们对中国满怀深情，依旧将中国的「老家」视作自己的「故乡」。池田澄江远赴黑龙江牡丹江给养父母「上坟」，郜凤琴在哈尔滨松花江畔给天堂里的养父母写下真情告白……正是这些细节，让纪录片拥有了感人力量。

纪录片制作方中新社视频部负责人表示，2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，重新审视日本侵华战争的遗留问题，深刻且正确地认识战争历史、厘清战争责任，无疑具有极为重要的历史价值与现实意义。

