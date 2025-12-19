光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢

肤色保暖裤袜「光腿神器」由于兼具保暖与显瘦效果，近年成为女性在冬季出门时穿搭必备单品。但穿著时仍有许多细节需要注意，例如网上就有人反映自己因长时间穿著紧身「光腿神器」而感到身体不适，最终被迫前往医院就诊。

事主张姓女子表示，她某日为了参加一场重要活动，特意选择了加厚款的「光腿神器」，希望能在保暖的同时保持优雅形象，她从下午起穿到晚上，刚开始只是觉得有点勒，后来就感觉胸闷、呼吸困难，腿也开始发麻。在连续穿著数小时后，由于不适感仍未减轻，她最终在家人陪同下前往医院看急诊。

引起大量网民共鸣

贴文一经发布便引来大批网民关注，许多网民亦分享类似经历，有人指自己曾穿很紧的打底裤坐长途车，下车时脚整个肿起来。也有人说，在冬天穿光腿神器，晚上脱下来时，腿上留下大量深深的勒痕。

直至周四（18日），「女孩穿光腿神器进了急诊」相关话题冲上微博热搜第一。

内媒早前亦有报道有关「光腿神器」潜在危害，例如湖北武汉一名女子因穿著新买的超紧「光腿神器」，饭后出现腰部、脚踝部位长满红疹的症状。经医生诊断，该女子患上的是压力性荨麻疹，若红疹扩散至全身，可能引发过敏性休克。

医生警告不宜过于紧身

有医生指出，冬季选择衣物需要松紧适度，不宜选择过于紧身的衣物。「光腿神器」为追求美观与贴合度，会设计得过于紧身，长期穿著会压迫局部经络、血管和淋巴管，影响血液循环与新陈代谢，容易出现腿部酸胀、麻木；同时，一些劣质面料透气性差，闷湿的环境易滋生细菌，还可能引发皮肤瘙痒、过敏、炎症等。

另外，在穿「光腿神器」过程中，尤其是包脚款式，尽量不要使劲往上勒，确保给脚趾留足空间。一旦发现局部有红肿，应及时更换衣物，及时处理，到医院就诊。如果及时处理，应该不会造成太严重的后果，但如果一直不管它，由于脓排不出来，可能导致骨髓炎，最后甚至要截趾。

