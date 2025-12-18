Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国发现新矿物「金秀矿」 专家：或成更稳定新能源材料

即时中国
更新时间：11:35 2025-12-18 HKT
发布时间：11:35 2025-12-18 HKT

中国发现一种新矿物，正式命名为「金秀矿」。自然资源部中国地质调查局周三（17日）指，经国际矿物学会新矿物命名与分类专业委员会评审投票，由中国地质科学院科研人员发现并申请的新矿物－镍铋锑砷硫化物获得正式批准，中文名定为金秀矿。

金秀矿发现于广西壮族自治区金秀瑶族自治县龙华镍钴矿床。专家表示，龙华镍钴矿床是特富的镍钴矿，镍元素和钴元素的比例分别在17.5%和1.5%左右，比常规镍0.2%钴0.02%的成矿标准高近80倍。

用发现地名命名

中国地质科学院深部矿产勘查理论与技术研究室主任严加永表示，金秀矿的化学式是镍、铋、硫、锑、砷，它本质上是对早期形成的含镍矿物进行置换，导致晶体结构重新排列，从而结晶出一种全新的结构稳定的矿物。

严加永指出，材料科学家可以借鉴金属矿的晶体结构，尝试在实验室里面来合成类似的人工矿物或者化合物，从而开发出更加高效、更加稳定或者成本更低的新能源材料。

中国地质科学院深部矿产勘查理论与技术研究室高级工程师汤贺军表示，新矿物的命名一般是两种形式，一种是以矿物结构（成分）命名，第二种是以科学家或地名命名。我们金秀矿就采用地名命名，产自广西大瑶山金秀瑶族自治县‌，所以命名为金秀矿。

