中国观察︱「悼明风」狂欢 官方警惕

即时中国
更新时间：09:26 2025-12-18 HKT
发布时间：09:26 2025-12-18 HKT

年近岁末，内地舆论场好不热闹。网络先是出现解读电影《芳华》的视频，引发年轻网友怀念文化大革命，之后又出现新一波「反清复明」，令官方高度警惕。解读《芳华》的视频已经下架，至于「悼明风」这场狂欢也正煞停，中共浙江省委宣传部发文指出，应警惕历史被任何政治意图或非理性情绪所工具化。

1644年，满族人入山海关创立清朝，推翻汉人政权明朝主宰中原，是中国历史上最后一个封建王朝。最近，短影音平台抖音历史博主「吃瓜蒙主」的《红楼梦》解读影片，林黛玉被指隐喻明朝末代皇帝崇祯、贾宝玉是传国玉玺、《红楼梦》讲的是反清复明……

解读《芳华》影片下架

相关新闻：文革电影《芳华》解读片遭下架 点阅达3700万引年轻网民怀念时代

「悼明风」越吹越烈，还衍生出更具煽动性的「1644史观」。该论调的核心主张包括，将1644年明朝灭亡、清军入关视为「华夏文明的中断」，将清朝定位为「外来殖民政权」，并衍生出对清朝历史全盘否定的评价，将近代中国积贫积弱、遭受列强欺凌的根源归咎于清朝的统治。

「1644史观」并非全新发明。当年，孙中山为了推翻清朝统治，称满清为外来政权，喊出「驱除鞑虏，恢复中华」的口号。辛亥革命之后，孙中山改为提倡「五族（汉、满、蒙、回、藏）共和」，以此界定新国家。

「悼明风」衍生「1644史观」

浙江省委宣传部官方微信公众号「浙江宣传」昨天发布文章认为，「1644史观」在互联网语境下获得关注，除了认知层面的因素外，还有著复杂且深刻的心理根源，包括面临现实压力的情绪宣泄、爱国情感的浓烈表达，以及构建网络时代的社交身份。

文章批评，有些自媒体截取碎片化史料、输出情绪化观点、制造争议话题来收割流量，严重误导认知。「1644史观」忽视明朝在政治、财政和社会多重危机下已濒临崩溃，也忽略清朝在巩固国家疆域和延续中华文明方面的贡献。同时过分强调满汉对立，割裂历史连续性。文章引述网友说：「如果你讨厌清朝历史，这属于个人自由，但你要说清朝不是中国历史，这就纯属扯淡，咱中国人必须一条心，不能内乱。」

纪晓华

