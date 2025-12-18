Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海南自由贸易港封关运作 外资咖啡企业：减税降低成本

即时中国
更新时间：09:05 2025-12-18 HKT
发布时间：09:05 2025-12-18 HKT

全岛封关运作带来的更开放的贸易环境，料将为企业发展注入动能。目前多间粮油加工、飞机维修企业已率先享受到政策红利，泰国食品巨企正大集团农牧食品企业中国区资深副董事长薛增一直言，今次全岛封关是外资企业投资中国的重大机遇。

相关新闻：海南今封关 「零关税」商品超7成 免税价¥7万买劳力士

薛增一以在海南的咖啡业务为例指出，通过自贸港原辅料「零关税」政策，以「两头在外」模式（境外进口、销往境外）开展进出口贸易，企业可以减免咖啡生豆进口环节8%的关税和13%的增值税，显著降低了原料成本。另外加工增值内销免关税政策也为企业带来重要利好，比如从海外采购的咖啡生豆，如果在海南加工增值达到或者超过30%，销往内地就可免征进口关税。

12月18日，海南自贸港将正式启动全岛封关运作。中新社
2021年，海南澳斯卡国际粮油有限公司作为试点企业，率先享受到加工增值内销免关税政策的红利。公司董事长张慧表示，截至目前该政策已累计为公司减免税款约3亿元人民币，「封关后运营效率将再上台阶，今年我们力争产值突破80亿元，谋划产能扩张。」

此外，海南的飞机维修产业也出现前所未有的发展机遇。得益于自贸港政策优势，境外航司送飞机来海南维修，可免交保税金、加注保税航油、维修航材保税等，综合维修成本可省10%-15%。

昨日在海南一站式飞机维修产业基地的一处机库内，有11架飞机同时接受检修，据悉基地的喷漆业务定单已排到2027年。

