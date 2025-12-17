Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

修订《献血法》︱内地拟延长捐血者年龄至65岁 缩短两次采血时间至90日

即时中国
更新时间：19:35 2025-12-17 HKT
发布时间：19:35 2025-12-17 HKT

内地一直限制捐血（内地称：献血）者年龄由18岁至55岁。官方周三（17日）公布《中国献血法（修订草案征求意见稿）》，此次修订是自1998年《中国献血法》实施以来的首次重大修改，其中主要修订的内容包括调整捐血者年龄，修订为提倡18岁至65岁。

中国国家衞生健康委周三发布公告，就《中国献血法（修订草案征求意见稿）》面向社会公开征求意见。此次修订是自1998年《中国献血法》实施以来的首次重大修改，征求意见稿内容扩充至60条，包括总则、组织动员与社会责任、血液采集与临床用血、保障与激励、法律责任等五个方面。

1998年以来首重大修改

主要修订包括将捐血者年龄修订为18岁至65岁的公民，在符合健康要求的情况下自愿捐血。血站对捐血者每次采集全血不得超过400毫升，两次采集全血间隔期从不少于6个月修订为不少于90天。

国家衞生健康委称，随著中国经济社会不断发展，人民群众的生活水平与健康状况显著提高，对捐血者年龄和采血间隔进行科学调整，主要是基于医学科学的进步与国内实践验证，以及国际通行做法考虑。

