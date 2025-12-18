广西烂尾楼积水变「龙宫」爆红 网民冒险潜水惹关注

内地有无数烂尾楼，不少更被人霸占作居住。惟广西北海一烂尾楼，近日因楼宇内积水，而吸引人到这个「龙皇宫」潜水。事件引起关注。

据悉，烂尾楼位于北海银海区福成镇竹林西村。有人到场潜水期间拍片。有拍片者反映，水下有裸露钢筋和尖锐石块，存在一定的安全风险。

事件被报道后，即时引起关注。北海市住房城乡建设局工作人员表示，已关注此事，将向银海区政府发函要求做好消除长期停工工地安全隐患的工作。银海区政府工作人员表示，将对相关情况进行核实。

其实该烂尾楼今年8月已有人在网上反映，当时发现十多名小孩在游水，担心小孩的安全。