韩娱四大公司获洽办K-POP演唱会 9年「限韩令」有望松绑

中日关系紧张引发「限日令」之际，中国长达9年的「限韩令」有望解封。韩国四大经理人公司近日接获关于下月在中国举办K-POP演唱会的征询，意味着中国的「限韩令」有望松绑，引发各方关注。韩国总统李在明今年6月上台后，中韩关系回暖，国家主席习近平10月国事访问韩国，两国元首同意密切人文交流，改善国民感情，促进中韩民心相通。

中国2016年因韩国允许美国部署「萨德」终端高空防卫系统而发布「限韩令」，9年来，中国内地大举抵制韩国商品及娱乐，包括停止引入韩国电影、韩剧及K-POP演唱会等。不过韩联社前日引述来自韩国歌坛的消息，韩国4大娱乐经理人公司HYBE、SM娱乐、JYP娱乐、YG娱乐，近来相继接获征询，内容涉及明年1月在中国举办K-POP演唱会。



李在明上台后关系回暖

报道引述JYP娱乐表示，这一征询「并没有确定的邀约」，只是收到「有关1月日程方面的询问」。而HYBE、SM娱乐、YG娱乐也证实接到了类似征询。报道称，K-POP现场大型演出长期在中国缺席。若此次能在时隔9年后重启，意味着中国的「限韩令」有望松绑。



但报道同时引述韩国政府相关人士表示，关于在中国举办K-POP演唱会的事宜，目前尚无任何定论。

中韩关系近年反反复复，尤其在前尹锡悦政府执政期间，其亲美取态窒碍中韩关系发展，两国民间的对立情绪也有所加剧。李在明今年6月上台后，有意修补对华关系，积极推动习近平10月赴韩出席庆州亚太经合组织（APEC）峰会，并时隔11年再度访韩。韩方还协助安排了美国总统特朗普在釜山同习近平举行会晤。

习近平同李在明会晤时，就开辟中韩关系新局面提出多项建议，特别提到「提升国民感情，促进民心相通」，开展健康有益的人文交流，增进相互理解，夯实民意基础。便利人员往来，活跃青少年、媒体、智库、地方等交往，促进两国人民心通意合。李在明表示，韩方愿加强对华互利合作，密切人文交流，改善国民感情。