《北京遇上西雅图》︱吴秀波被强制执行¥6200万 因出轨丑闻遭封杀

𫞥年57岁内地男演员吴秀波早年与汤唯合作拍摄《北京遇上西雅图》等一系列电影而爆红，后来因出轨丑闻而遭封杀，事业亦随之插水。《中国新闻周刊》报道，企查查APP显示，近日，吴秀波新增一则被执行人信息，执行标的6200万余元（人民币‧下同），执行法院为北京市第三中级人民法院。

企查查信息显示，目前，吴秀波名下关联12家企业，仅5家为存续状态，包括霍尔果斯不二文化传媒有限公司、长兴卓漪影视文化工作室（有限合伙）等。

目前，吴秀波仍关联有与霍尔果斯华利文化传媒有限公司知识产权合同纠纷一案，吴秀波因此案被限制高消费，并被列为失信被执行人，涉案金额2.16亿元。

2018年，吴秀波被出轨对象爆出七年婚外情，随后形象大插水，更因丑闻并遭封杀至今。2023年，有内地传媒报道指，吴秀波的公司因涉及合同纠纷，被强制执行4.66亿人民币（约5.12亿港币）。吴秀波后来曾自爆被骗子用假章假合同设局，导致被骗到倾家荡产，

