《唐诗三百首》简繁对照错误 中华书局下架回收致歉

内地有读者近日在微信公众号里指出中华书局「中华经典诵读」本《唐诗三百首》（书号978-7-101-08686-7，2017年第7次印刷本）存在简繁字对照错误。12月14日，署名「国文小夫子」的教育自媒体在视频号转述相关内容。



中华书局昨（15）日回应称，对简繁转换造成的讹误，深感惭愧，已启动下架程序召回该批存在简繁字对照错误的《唐诗三百首》。

十天前刚下架《世说新语

此前，12月6日，中华书局向经销商发布《世说新语（中学生版）》下架通知，指该社出版的图书《世说新语(中学生版)》（书号：978-7-101-15933-2，定价：35元）存在编校质量问题。为保障读者权益，维护图书质量，现决定对该书进行下架处理。请各经销商自即日起，立即将店舖及仓库中所有该图书下架，并全部退回该社。中华书局对此深表歉意。