杭州外卖员遇珠宝劫匪 不顾迟到超时英勇制伏｜有片

内地外卖速递员分秒必争送单，但浙江省杭州市上城区万象汇一间珠宝店发生的抢劫案，嫌疑人被一名见义勇为的外卖员当场控制。

外卖小哥：当时没想太多

警方称，事发在周一（15日）晚上7时许，26岁嫌疑人陈某秋以购物为由让服务员取出一手镯，并趁服务员不备，夺走该手镯欲逃离现场，被路过的外卖员柴某某当场控制。目前，陈某秋已被刑事传唤。外卖员柴某某被公安机关确认见义勇为。

相关新闻：一家三口海南遇溺 广东勇汉救回自己牺牲

据内媒报道，有目击市民称，晚上她和好友前去万象汇吃晚餐，刚从商场超市出来，就碰上前面有位男士在狂奔，后面还有两位女士在狂追，应该是珠宝店的柜姐，正追著上扶手电梯，她惊到未及反应拿出手机拍摄。

当地街坊陈先生（化姓）称到场时只看到有人被路过的外卖小哥按在了地上，还有不少保安前来一起将人围堵在了墙角。听说被控制男子抢了商场负一楼金店的大金镯子。

一位万象汇商店的老板娘称，当时很多外卖小哥都在，他不怕迟到超时还能见义勇为很优秀。

据报，挺身而出的外卖小哥名叫柴振鹏，今年25岁，是淘宝闪购杭州东站九队的一名外卖员。当时正乘自动扶手电梯从一楼往负一楼取外卖。他说当时没有多想，从自动扶梯上逆行追上去后，在一个角落把人给按住了，把人交给保安后，他就离开去取单了。

报道指，为表彰柴振鹏见义勇为的行为，12月15日晚，其所属购物平台授予他「城市骑士社区侠」荣誉称号以及现金奖励。