张学友、陈奕迅︱咸蛋超人贴纸当暗号 2保安放126粉丝睇演唱会获刑

咸蛋超人（内地称奥特曼）贴身份证上当暗号保安秒放行，直接进场看张学友、陈奕迅演唱会。这波「神操作」背后，竟是赵某与朋友王某合谋，利用保安负责安检工作特殊性，将检票岗变成了他们的「摇钱树」。日前，赵某、王某因犯非国家工作人员受贿罪获刑。

两人收卖保安合谋犯案

近日，武汉东湖高新区法院公布了该案，案情披露，2023年负责张学友和陈奕迅内地巡回演唱会的保安公司分公司，将部分验票服务及保安人员调配业务外包给了赵某。

赵某随后招募了李某、许某担任临时保安，负责演唱会入场时最关键的检票工作。

得知赵某负责管理演唱会保安人员和检票环节后，王某提出一个大胆的计划，由他负责在社交平台上吸引那些买不到票又渴望观看演唱会的粉丝，收取费用后，再由赵某安排工作人员将这些无票粉丝放进演唱会内场。面对金钱诱惑，两人一拍即合。

王某精心设计了一套方案，为区分正常观众和无票粉丝，想出了以咸蛋超人贴纸作为识别暗号。

王某向每位支付了1500至2000元费用的粉丝发放一张纪念票和一张咸蛋超人贴纸，并明确要求他们必须将贴纸贴在身份证边角上，且只能从李某、许某值守的特定安检闸口通过。

于是在张学友和陈奕迅演唱会期间，一批特殊「观众」手持贴著咸蛋超人贴纸的身份证，在李某和许某值班的闸口畅通无阻，享受著他们花高价获得的「特殊服务」。

非法获利19.4万人民币

2023年9月8日至17日张学友演唱会期间，以及2024年4月26日至5月5日陈奕迅演唱会期间，赵某与王某共谋，通过上述非法方式先后放行126名无票粉丝，非法获利19.4万余元（人民币，下同）。其中，王某累计向赵某转账9万多元，而具体执行放行任务的李某和许某分别获利4500元和4000元。

经审理，法院认定赵某、王某行为已构成非国家工作人员受贿罪。最终，法院判处赵某有期徒刑1年，并处罚金3万元；判处王某有期徒刑10个月，并处罚金人民币1万元。两被告均未提起上诉。

至于两名保安员李某、许某，鉴于犯罪情节轻微，且具有自愿认罪认罚、退出所有违法所得、获利较少等从轻处罚情节，检察机关对其作出不起诉决定。

