海南自贸港周四起全岛封关 省长实地调研

自12月18日起，海南自由贸易港正式启动全岛封关。海南省省长刘小明实地调研省口岸指挥部。

据海南省政府网站发布通告：自2025年12月18日起，海南自由贸易港正式启动全岛封关。届时岛内进口的零关税商品比例提升至74%，85个国家人员可免签入境海南。

相关新闻：国家发改委：封关后到海南出差及旅游等无需额外办理证件

海南省省长刘小明实地调研省口岸指挥部。 海南日报

海南省省长刘小明14日实地调研省口岸指挥部。在调研中仔细询问人员值班安排情况，深入了解各口岸封关运作合成演练和运行进展，以及全岛封关最后阶段准备工作。

刘小明指出，当前，全岛封关已经进入最后冲刺阶段，省口岸指挥部必须保持快速响应、高效运转，做到指挥有力、调度有序、落实有效。

刘小明指出，要对口岸运行状态进行动态监测和智能分析，及时发现并解决堵点卡点问题，确保各环节衔接顺畅、高效运转；要在封关后逐步将工作重心从战时状态转向常态化运行管理，将行之有效的做法固化为制度规范。

此外，要进一步畅通应急指挥体系、提升应急处置能力，确保遇到突发事件时保持定力、快速响应，科学应对、妥善处理。

近年来，海南实际使用外资1025亿元（人民币，下同），年均增长14.6%。境外直接投资97.8亿美元，年均增长97%。新设外资企业8098家，年均增长43.7%。免签政策全国最优，共85个国家可免签入境海南。

今年7月23日，在国新办发布会上，国家发展改革委副主任王昌林明确——经党中央批准，海南自贸港全岛封关将于2025年12月18日正式启动。