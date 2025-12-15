小米SU7 Max︱杭州车主交车即遭祸 网传销售员被撞毙

网传消息称，小米杭州下沙交付中心今日（15日）发生事故，一名第一天提车的小米SU7 Max车主，疑不慎加速将在场的销售员撞上，引发网民关注。交警15日晚确认杭州小米交付中心发生车祸，对于当事人是否当场身亡，对方称不便透露。

交警拒透露伤亡

事发于15日下午，地点为杭州市钱塘区梦马汽车小镇内的中升杭州汽车维修服务有限公司门前。车主为首次提车的新用户，被撞者夏某系中升公司员工，事发时正蹲在墙角。

微博流传的视频显示，一名身穿西装的男子在私家车前倒下，多名人员为进行心肺复苏急救。

内地「第一财经」向杭州市交警支队求证，对方表示，小米下沙交付中心确实有发生交通事故，对于当事人是否当场身亡，由于目前事故正在按照法律程序处置中，不方便透露进一步的信息。