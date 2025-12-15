新会陈皮黑幕︱年份造假1个月变「5年货」 ¥70批发价卖¥500

新会陈皮远近驰名，但央视《财经调查》日前曝光当地的陈皮年份虚标，甚至有指8成所谓广东新会陈皮实为「广西陈皮」。对此，广东江门市当局及新会区政府展开联合执法，兵分六路，连夜奔赴涉案的6家陈皮企业开展查处行动。

近日，央视总台接到举报，反映陈皮市场存在年份虚标、产地及工艺造假等问题，千元一斤的「年份陈皮」亦可能名不副实。报道指许多新会陈皮其实来自广西浦北的「速成工艺陈皮」。

8成为广西工艺陈皮

有企业的负责人私下称，为缓解资金压力，部分陈皮生产企业仅需一个月的时间，就能将新采收的茶枝柑果皮处理为外观近似3年、5年自然陈化过的陈皮，这样做能大幅缩短陈化周期、降低运营成本。

负责人透露，不同年份「工艺皮」本质相同，批发价均70元左右（人民币，下同）一斤，零售价差极大，标5年款卖500元一斤，标10年款卖1000元一斤，仅凭外观就能翻倍抬价，利润超成本10倍以上。

作为「中国陈皮之乡」，新会陈皮早在2006年就获得国家地理标志保护产品。针对央视的报道，江门市新会区市场监督管理局15日表示，江门市委、市政府高度重视，第一时间成立以市政府牵头，市监局、市公安局、市农业农村局等部门以及新会区政府参与的联合执法工作组，兵分六路，连夜奔赴涉案的6家生产经营主体开展专项查处行动。