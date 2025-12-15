Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新会陈皮黑幕︱年份造假1个月变「5年货」 ¥70批发价卖¥500

即时中国
更新时间：21:10 2025-12-15 HKT
发布时间：21:10 2025-12-15 HKT

新会陈皮远近驰名，但央视《财经调查》日前曝光当地的陈皮年份虚标，甚至有指8成所谓广东新会陈皮实为「广西陈皮」。对此，广东江门市当局及新会区政府展开联合执法，兵分六路，连夜奔赴涉案的6家陈皮企业开展查处行动。

近日，央视总台接到举报，反映陈皮市场存在年份虚标、产地及工艺造假等问题，千元一斤的「年份陈皮」亦可能名不副实。报道指许多新会陈皮其实来自广西浦北的「速成工艺陈皮」。

相关新闻：山寨新会陈皮｜福建货色泽黝黑 遭踢爆冒充急下架

8成为广西工艺陈皮

有企业的负责人私下称，为缓解资金压力，部分陈皮生产企业仅需一个月的时间，就能将新采收的茶枝柑果皮处理为外观近似3年、5年自然陈化过的陈皮，这样做能大幅缩短陈化周期、降低运营成本。

负责人透露，不同年份「工艺皮」本质相同，批发价均70元左右（人民币，下同）一斤，零售价差极大，标5年款卖500元一斤，标10年款卖1000元一斤，仅凭外观就能翻倍抬价，利润超成本10倍以上。

作为「中国陈皮之乡」，新会陈皮早在2006年就获得国家地理标志保护产品。针对央视的报道，江门市新会区市场监督管理局15日表示，江门市委、市政府高度重视，第一时间成立以市政府牵头，市监局、市公安局、市农业农村局等部门以及新会区政府参与的联合执法工作组，兵分六路，连夜奔赴涉案的6家生产经营主体开展专项查处行动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
8小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
13小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
2小时前
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
影视圈
5小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
14小时前
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
10小时前
44岁男星走过中风低谷宣布将为人父 老婆苦做人工受孕日日打针 曾因取卵问题崩溃痛哭
44岁男星走过中风低谷宣布将为人父 老婆苦做人工受孕日日打针 曾因取卵问题崩溃痛哭
影视圈
4小时前