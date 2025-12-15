霸王茶姬︱创始人「无酒」婚宴全场饮奶茶 网民：大家都别睡

周一（15日），霸王茶姬创始人张俊杰与光伏龙头天合光能创始人高纪凡之女高海纯举办婚礼。婚礼现场部分视频及图片流出，给宾客准备的饮品是大量霸王茶姬奶茶。

婚礼现场设置霸王茶姬奶茶展台，红金配色杯身印有「佳偶天成」字样，配合中式凤冠霞帔的婚庆主题。宾客更手持奶茶，取代传统敬酒环节。二人婚宴成为网络热门话题，有网友更调侃为「清醒版喜宴」。



网民意见：

最强对最强：结婚不忘打广告

蛋治不要奶茶：以茶代酒更健康

挥刀屠龙STILL：不眠之夜

五朵smm：大家都别睡了