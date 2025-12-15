Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚运会三金得主爆遭领导索¥15万奖金 拒绝后被欺压兼申退役

即时中国
更新时间：17:20 2025-12-15 HKT
发布时间：17:20 2025-12-15 HKT

中国皮划艇、龙舟运动员王莉近日实名举报云南省松茂体育训练基地负责人范某文，引发关注。举报视频中，王莉说，自己获得亚运三金（2023年），回到云南省松茂体育训练基地后，训练基地负责人范某文向她索要国家发放的15万元比赛奖金。

云南体育局正调查

王莉表示，由于当时已经将银行卡转交父母保管，没有给范某文这笔钱，结果被当众指责「愚孝」，而且因这件事遭受「报复」，例如在公开会议上，被贬损为不知感恩，被恶意边缘化、禁止训练。在她毫不知情时，退役材料被擅自上报。

相关新闻：南航空警遭妻65页PPT举报机舱「零元购」 水壶刀叉红酒乜都有

王莉讲述道，自己遭遇训练基地多名相关负责人轮番施压，逼迫她离开训练基地，她恳求留下，想继续为国争光。却被向上报谎称有伤病练不了，彻底断送了她参赛之路。长期遭受打压下，她患上了重度抑郁，多次濒临崩溃。

王莉说，2025年，她找范某文沟通绩效问题，被对方拒绝，「他说，你们的饭碗是我给的，工资是我发的，退役安置由我决定。我能给你们一切，也能收回一切。」

相关新闻：高管举报工行经理妻出轨 直踩健身房指骂教练奸夫

爆队内充斥辱骂与体罚

王莉进一步反映称，队内充斥著辱骂与体罚，有队员头部被重创致缝针；因未写日记，队员被罚跪，照片被发至家长群。配图显示，有一张两人跪地、一人坐在沙发的照片。

王莉斥责范某文滥用职权，欺压运动员，存在作风问题，玷污体育精神和组织形象，恳请上级部门彻底调查。

多方回应

据「华商报大风新闻」，云南省体育局机关纪委工作人员表示，针对此事，他们正展开相关调查。

云南省体育局竞技体育处工作人员表示，他们已知道此事，具体情况涉及干部作风问题，由局纪检部门独立调查处置。该工作人员强调，目前，王莉还未退役，但确实有王莉的退役申请材料，「运动员退役系按层级进行上报，他们单位已经审批了，但目前没有到我们省体育局。」

王莉，2002年生人，壮族，云南省松茂体育训练基地皮划艇队运动员。2023年7月入选中国国家龙舟队亚运会名单，同年10月参加杭州亚运会女子12人龙舟200米、500米、1000米直道竞速赛，助中国队连获三枚金牌，成为云南首位亚运三金得主。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
7小时前
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
5小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
8小时前
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
01:43
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
社会
7小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
4小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
9小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
20小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
19小时前
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
社会
7小时前