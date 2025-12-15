Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

书画大师范曾︱一度在百度、抖音等平台「消失」 此前宣布与女儿继子断绝关系成热话

即时中国
更新时间：14:31 2025-12-15 HKT
发布时间：14:31 2025-12-15 HKT

87岁的书画大师范曾近日在微博发表声明，称与嫩妻徐萌「喜得独子」，与女儿范晓蕙、继子范仲达断绝关系，轰动海内外。今天，有网友发现，范曾在百度、抖音、头条等媒体平台上全网消失，此前在微博发布的声明也失踪。惟未几，各大平台再次出现有关搜索结果。不过其微博账号帖文依旧被清空。

相关新闻：87岁书画大师｜网传范曾抱新生独子相 与儿女断亲前的商业部署

相关新闻：书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系

范曾被誉为中国艺术界巨匠，外传其身价高达10亿元人民币，去年4月宣布迎娶小50岁的娇妻徐萌，自称「艺林佳话」。

今年8月，女儿范晓蕙称范曾「失联」，疑似被徐萌盗走20亿字画古董，引发风波。范曾近日发表声明，称与徐萌近期「喜得独子，幸何如哉」，即日起与范晓蕙、范仲达二人及其家属断绝关系，「凡与我本人相关公私事宜，均仅由吾妻徐萌女士全权负责，他人无权干涉」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
6小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
23小时前
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
7小时前
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
01:43
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
社会
5小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
17小时前
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
社会
6小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
20小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
19小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT