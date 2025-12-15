中日韩卫生部长会议京仅派司长级官员

中日韩三国13至14日在首尔举行中日韩卫生部长会议，但中国方面并未由部长级官员出席，仅指派国家卫健委国际合作司司长级官员冯勇出席。近一个月中日关系紧张，原订11月举行中日韩三方文化部长级会议遭中方延后。

望德方理解和支持中方立场

韩联社报道，本次会议由韩国保健福祉部长官郑银敬担任主席，中国由司长级官员冯勇出席，日本由厚生劳动大臣上野贤一郎出席。

相关新闻：中日恶化｜中日韩文化部长会议推迟举办 外交部：高市言论破坏三国合作基础

日本首相高市早苗11月7日在国会答询，指「台湾有事」可能构成日本可行使集体自卫权的「存亡危机事态」以来，中日关系恶化，影响两国官方和民间交流，众多行程或表演延后或喊停。

中方继续在国际社会发动舆论战。中国驻德国大使邓洪波当地时间12日在栢林说，与德国不同的是，日本战后80年来仍未彻底反省侵略历史，希望德方「充分理解和支持中方正当立场」，「反对开历史倒车行径，共同维护国际公平正义和战后国际秩序」。

中国驻德国大使馆官网报道，大使馆当天举办「『中德关系的历史记忆与时代责任』专家学者座谈会」，邀集德方人士出席。邓洪波从历史、事实和法理角度，深入阐述「中方在『台湾问题』上的原则立场」，并指称日本「现职领导人『涉台错误言论』的严重危害性」。