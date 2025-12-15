内地电影回暖今年总票房破500亿

中国电影市场回暖！截至前日，今年全年总票房已突破500亿元（人民币，下同），比去年超出75亿元。截至昨日，美国动画电影《疯狂动物城2》（香港译《优兽大都会2》）在中国票房已超35亿元，创下中国影史进口动画片票房纪录。另一部美国奇幻冒险电影《阿凡达：火与烬》（《阿凡达3》）将于周五（19日）上映，目前其试点放映及预售票房逾1000万元。分析称，今年「贺岁档」有望冲击中国影史该档期最高票房纪录。

《哪吒之魔童闹海》票房居首

内地影视票房平台灯塔专业版数据显示，中国2025年电影全年总票房是继2017年、2018年、2019年和2023年之后，第5次突破500亿元。目前全年观影人次接近12亿，放映场次达1.37亿场，平均票价较去年有所下降，为41.9元。

票房排名前10影片中，有4部产自春节档、4部产自暑期档、另外2部分别产自9月和11月。其中，国产动画《哪吒之魔童闹海》以154.46亿元位居榜首。

国产喜剧《唐探1900》和《疯狂动物城2》（优兽大都会2）分别位居第2和第3名，后者票房创下中国影史进口动画片票房纪录。

《阿凡达3》近日正式开启预售，影片延续潘多拉星球的奇幻冒险，探索人类与自然、科技与情感的深层命题。其以198分钟时长创《阿凡达》系列最长片长纪录。在成都多家影院，该影片预售票价从17.8元到280元不等。

