悉尼邦迪海滩枪击︱哈尔滨男现场目击惨剧 海中浮沉无法上岸险死

澳洲悉尼著名海滩邦迪海滩（Bondi Beach）今日发生针对犹太人枪击事件。两名枪手无差别向在场参加「光明节」活动的人士开枪，事件酿成最少12人死亡，多人受伤入院。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭

一名来自哈尔滨的男子事发时在现场，其在网上忆述听到枪击时逃生以及获救的惊险过程。

「Ievi」听到直升机出现才确认安全。

「Ievi」躲在冲浪板仓库内。

该名叫「levi」的男子表示，自己和朋友在邦迪海滩游泳，然后突然听到枪响，立刻警告身边的人是枪击，三声过后，沙滩上的人开始奔跑。枪声不断，「levi」判断是个半自动的步枪。当时「levi」在海中，没法立即游到上岸，而凶手就在他正对面的平台上。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击增至12死 警方：恐怖主义事件︱有片

大概两分钟后，「levi」听到警车声，惟枪声仍未停止。大约五分钟左右，「levi」再听见驳火声音和救护车声。惟事发期间身体全程紧绷，让「levi」无法游水岸。快要撑不住时候，突有一名澳洲救生员带著冲浪板，终把「levi」救上岸边。

上岸之后，「levi」听到到处都是女人和小孩的哭声，各人就躲冲浪板仓库内，直到直升机来支援，确认了安全才离开海滩。