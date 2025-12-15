¥227万黄金凤冠︱千万网红张凯毅老公亲铸 展览期间小孩一手推烂︱有片

全网各平台拥有逾3000万粉丝的美妆「暴躁博主」张凯毅，早前将其结婚时，由艺术家丈夫张煜东亲手铸造，重达4斤（2公斤），市价约227万元（人民币‧下同）的黄金凤冠展出，却被一名小童一手推跌损毁。首饰业界估计，被毁凤冠由物主丈夫亲手以纯金打造，纪念意义非凡，估计修复费或达40万。

修复¥40万起跳

正在怀孕的张凯毅13日发片求助，称其结婚时佩带的2公斤纯金凤冠，早前免费借出予一个艺术展览。

影片显示，在展览期间，有一名约7、8岁的男童，在近距离观看拍照期间，意外触碰到展示柜，把保护罩及当中的黄金凤冠打翻。黄金凤冠随即连同保护罩一起跌落地下损毁。男童看到闯祸后，也吓得在旁不知所措。

张凯毅表示，黄金凤冠是丈夫婚前精心设计，完全由他纯手打打造，来见证二人的爱情，现在却被意外损毁，令夫妻也感到很痛心。

由于黄金凤冠的价值和意义，已超越一般首饰，不能仅以黄金重量来计算，所以在网上寻求意见，应如何判定损失。

张凯毅又提醒，民众在观看展览时，特别是携同孩子的家长，必须尽责监管，不要多手触碰展品，造成损坏。

极目新闻14日报道，从事黄金饰品加工销售的郝先生表示，从闭路电视片段可见，凤冠被损坏得较为严重，不好修复，「对于黄金饰品，修复和重做的工费差不多，有时候修复的费用比重做的工费还要高。」

对于定损，郝先生表示，黄金饰品的工费是按克来计算的，单从经济价值来算，四斤饰金手工费最少20万元。如果是按市面上品牌黄金的工费来计算，修复可能会翻倍至40万元。

更重要是，郝先生指，如果真如博主所说，凤冠是老公为她纯手工打造的，纪念意义非凡，那么价值损失很难用金钱来衡量。

律师：展方应有全理保安

湖北征和律师事务所董文明律师表示，从影片初步分析，造成凤冠损坏的小孩属未成年人，其不属于法律上的完全民事行为能力人。根据《民法典》第一千一百八十八条的规定，无民事行为能力或者限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。结合短片中小孩触碰展柜玻璃罩的行为，案涉的展品因为其的触碰最终受到了损害，小孩的父母作为其法定监护人，应当承担侵权责任。

与此同时，董文明认为，黄金凤冠属于比较贵重且极易被损害、所需安全防护要求比较高的贵重展品。展览方需要对这一类的贵重易损的展品提供与其价值和特性相匹配的安全防护等级，即便是免费展览。比如，稳固的展柜，良好的固定，甚至警戒线，派专人看护等等。「视讯中小孩子的触碰行为虽然确有不妥当，但是展示柜的牢固程度确实也需要加强，最起码要足以保障观展过程中的一些无意触碰。」