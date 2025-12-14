广东茶位费常爆争议 市监局拟规定点餐前明示

广东人饮茶被收茶位费及「加一」习以为常，但对许多外省人而言却是消费陷阱，常生争拗。广东官方正就茶位费、服务费作公众咨询，打算规定日后要收取上述费用，须要提前明确告知。

菜式需加注主要食材

广东市场监督管理局近日就《广东省商品零售行业「诚信价格」行为指引（征求意见稿）》、《广东省餐饮行业「诚信价格」行为指引（征求意见稿）》、《广东省住宿业「诚信价格」行为指引（征求意见稿）》公开向社会征求意见。

三份文件中，涉及近年常起争议的茶位费的《广东省餐饮行业「诚信价格」行为指引（征求意见稿）》最受关注。文件明确要求，若收取服务费、茶位费等附加费用，需在消费者点餐前明确告知并公示收费标准。

商品说明方面，文件指经营者不仅应标明菜品名称和价格，还需标示主要食材。如一道「火山下雪」，不只写菜名，要注明主要食材为「番茄」。



文件还提到，因食材规格、产地、等级等特征不同而实行不同价格的，经营者应当针对不同的价格分别标示，以示区别。进口食材需标注产地。

点菜前先上平台看看是否有套餐，这是当下常见的消费方式。不过，有消费者吐槽，曾遇到团购套餐比单点价格更高的「套路」。而针对套餐价格，文件规定，套餐优惠需列明包含的菜品及单价（套餐价格应等于或低于相应各菜品价格之和），套餐价还要明确包含的菜品及分量。