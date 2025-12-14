Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

广东茶位费常爆争议 市监局拟规定点餐前明示

即时中国
更新时间：12:30 2025-12-14 HKT
发布时间：12:30 2025-12-14 HKT

广东人饮茶被收茶位费及「加一」习以为常，但对许多外省人而言却是消费陷阱，常生争拗。广东官方正就茶位费、服务费作公众咨询，打算规定日后要收取上述费用，须要提前明确告知。

菜式需加注主要食材

广东市场监督管理局近日就《广东省商品零售行业「诚信价格」行为指引（征求意见稿）》、《广东省餐饮行业「诚信价格」行为指引（征求意见稿）》、《广东省住宿业「诚信价格」行为指引（征求意见稿）》公开向社会征求意见。

相关新闻：8个月大BB收茶位费？ 汕尾大排档被踢爆疑「㓥客」即停业

三份文件中，涉及近年常起争议的茶位费的《广东省餐饮行业「诚信价格」行为指引（征求意见稿）》最受关注。文件明确要求，若收取服务费、茶位费等附加费用，需在消费者点餐前明确告知并公示收费标准。

商品说明方面，文件指经营者不仅应标明菜品名称和价格，还需标示主要食材。如一道「火山下雪」，不只写菜名，要注明主要食材为「番茄」。

相关新闻：酒楼茶位费︱北方游客批不合理促深圳带头取消 官方咁讲……

文件还提到，因食材规格、产地、等级等特征不同而实行不同价格的，经营者应当针对不同的价格分别标示，以示区别。进口食材需标注产地。

点菜前先上平台看看是否有套餐，这是当下常见的消费方式。不过，有消费者吐槽，曾遇到团购套餐比单点价格更高的「套路」。而针对套餐价格，文件规定，套餐优惠需列明包含的菜品及单价（套餐价格应等于或低于相应各菜品价格之和），套餐价还要明确包含的菜品及分量。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
14小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
14小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
投资理财
6小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
22小时前
坊间盛传清同治皇帝因嫖妓死于梅毒。
奇闻秘史︱同治皇帝传染花柳驾崩 慈禧当日点处治「嫖娼指南」王庆祺？
奇闻趣事
2025-12-13 07:00 HKT
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
03:09
中九龙绕道｜油麻地段12.21通车 集「上天、入地、下海」闹市施工克服多重挑战
社会
12小时前
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
影视圈
3小时前