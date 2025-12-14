Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

古装第一美人︱知名艺人何晴去世终年61岁 唯一演遍四大名著女角

即时中国
更新时间：11:10 2025-12-14 HKT
发布时间：11:10 2025-12-14 HKT

「古装第一美人」、唯一演遍四大名著女角的内地艺人何晴13日去年，终年61岁。告别仪式将在明天（15日）于北京举行。

红星新闻报道，曾出演过86版《西游记》、94版《三国演义》的著名演员何晴于2025年12月13日在北京安然离世，享年61岁。

据相关管道证实，何晴的告别仪式将于2025年12月15日在北京某殡仪馆举行。

据C科技报道，何晴去年被爆患有脑癌，已治疗多年。

公开资料显示，何晴出生于1964年1月13日。何晴曾在《西游记》中饰演灵吉菩萨；在《红楼梦》中饰演秦可卿；在《三国演义》中饰演小乔；在《水浒传》中饰演李师师。她演遍了四大名著，也被誉为「古典第一美女」。此外，何晴的代表作还有《青青河边草》、《上海舞女》等。

 

 
 

