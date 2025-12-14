中央经济工作会议︱习近平：建粤港澳大湾区科创中心 是一个重大任务

关乎未来中国经济走向的中央经济工作会议于上周三（10日）一连两日召开。《人民日报》14日头版，刊出中共中央总书记、国家主席习近平在会上讲话，习近平强调，迈向「十五五」，必须「加强党对经济工作的全面领导」，方法是他多年强调的「因地制宜」，才能应付错综复杂的发展形势。

习近平10日在中央经济工作会议上表示，「这些年我多次强调因地制宜的问题。」深刻解析做好经济工作的这一方法论。「党中央关于明年经济工作的思路、任务、政策，是经过充分论证、反复研究提出的。定了就要落实。」、「落实中需要结合实际、因地制宜。」

习近平在中央经济工作会议阐明「因地制宜」在推动经济的重要性。人民日报

「十四五」即将收官，第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局。迈向「十五五」，战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多，发展形势错综复杂。

「形势越是复杂，越要加强党的领导，形成统一意志和强大合力。」围绕如何「加强党对经济工作的全面领导」，习近平总书记在会上条分缕析、语重心长，突出强调的关键之一就是「因地制宜」。

发展新质生产力要因地制宜

「一些地方不顾实际，盲目追风口。看别人搞晶片，自己也搞。看别人搞‘新三样’，自己也不甘落后。」针对一些现象，他打了个形象的比方，「生物有多样性，地区有差异性，有老年人，有青年人，有的年幼有的年长，为什么都选择干一样的活呢？」

生态环保要因地制宜

治理生态退化突出问题，要「宜林则林、宜草则草、宜沙则沙、宜荒则荒」；保护利用水资源，要「以水定城、以水定地、以水定人、以水定产」。提起这些具体的方法，总书记总结道，「人类发展就是一个与自然共生的过程，脱离实际蛮干是行不通的。」

农村改厕也要因地制宜

习近平总书记对民生小事洞察深入：「南北差异那么大，改厕怎么能一个模式？大荒原上没几户人，也搞标准厕所，有必要吗？不能把民心工程变成了『民怨工程』。」

字字千钧，发人深省。从强调「因地制宜发展区域特色产业」「因地制宜推进城镇化处理程序」，到提出城市规划要「照纹劈柴」，留住特有「基因」，习近平总书记这些年一再强调「因地制宜」的重要性，叮嘱各地「『一把钥匙开一把锁』，不能刻舟求剑、拿一个模子去套」、「因地制宜、扬长补短，走出适合本地区实际的高品质发展之路」。

「因地制宜」一词，出自东汉《吴越春秋·阖闾内传》。不久前同法国总统马克龙的四川都江堰之行，习近平在阐释治水利民的古老智慧时也提到了这个词。

治国如同治水，要因地制宜、因势利导。12月8日召开的中央政治局会议强调「因地制宜做好经济工作」。「因地制宜，本质是实事求是。」

坚持一切从实际出发，是中国共产党人想问题、作决策、办事情的出发点和落脚点。

因地制宜，针对的是矛盾的特殊性，突出的是策略的灵活性，而不是为「自行其是、搞本位主义」开绿灯。会上，习近平指出，「各地区要精准把握在全国发展大局中的定位，强化主体功能，发挥比较优势。」

京津冀、长三角、粤港澳大湾区，是引领全国高品质发展的重要动力源。这次会议部署「建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区国际科技创新中心」，就是要更好发挥其科研实力雄厚、创新要素集聚的优势，打造创新引领现代化建设的标竿。「这是一个重大任务。」总书记说。