江门油站「火辣美女」促销 衣著暴露引发争议被责令整改

即时中国
更新时间：21:29 2025-12-13 HKT
发布时间：21:24 2025-12-13 HKT

江门市江海区江海二路的美孚加油站12月11日上午在开展「双十二」促销活动时，因邀请衣著暴露的模特现场助阵引发广泛争议。相关影像在网络快速传播后，当地公安、市场监督管理部门迅速介入处置，涉事加油站随即停止相关宣传并整改。

性感女模特与顾客互动合影

综合内媒报道，12月11日早上，位于江门市江海区江海二路的美孚加油站正进行促销活动，前来排队加油的车辆络绎不绝。不少车主发现，手持油枪的工作人员身边，多了一位身材姣好、衣著性感的模特，有的车主随手一拍发上网，有的上前合影留念。此事，迅即成为当地热点广为转发。

责令整改

由于女模特衣著暴露引发争议。当天上午，该区公安和市场监督管理部门的执法人员接连来到现场进行处置。

报道指，当日下午加油的车辆依然排起长龙。提起上午的模特事件，负责促销派发礼品的工作人员说，这次油站推出为期两日的「双十二」促销活动，请来模特助阵，没想到引来这么大的争议，「已经撤销掉平台上的促销广告，低调处理。」

「车展上不也很多车模，大家争相拍照，有何不可？」针对执法部门要求模特离场并作出责令整改，有网友表示不解。

在油站工作的一位网友解释说，请模特站台这种推销方式，不适合加油站这样的特种经营活动场所进行。「油站是作业场所， 必须规范作业。」

据江海区市场监督管理局消息，当天上午该局执法人员到场时，加油站的模特已被公安机关劝离。执法人员称，加油站请来衣著暴露的女模特，涉嫌违反《中华人民共和国广告法》第九条第7项规定「妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚」的行为，执法人员现场发出《责令改正通知书》，要求其立即整改，规范营销宣传活动。

