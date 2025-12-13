Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东部战区发布重磅海报及战歌 反对日本军国主义卷土重来｜有片

即时中国
更新时间：12:39 2025-12-13
发布时间：12:39 2025-12-13

昨日（13日）是南京大屠杀死难者国家公祭日，东部战区发布重磅主题海报《大刀·祭》及战歌《大刀进行曲》，强调绝不允许军国主义卷土重来，绝不允许历史悲剧重演。、

海报特别标注30万的遇难者人数，右下角配有一座刻有「1937.12.13-1938.1」墓碑，象征南京大屠杀时长。海报中间有一具二战时期日本士兵骷髅，头上还写有英文「军国主义」标识。

东部战区指，1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30万同胞惨遭屠戮。88年过去，英灵的鲜血尚未凝固，军国主义幽灵卷土重来，一年一度的国家公祭日，拉响振聋发聩的警报，提醒我们时刻高举血祭大刀，坚决斩断肮脏头颅。

东部战区亦发表诗词《七绝·大刀祭》：「东倭为祸近千年，血海仇深尤眼前。无义畏威心歹斗，长刀所向靖狼烟。」

另外，东部战区新媒体「战鼓」专栏还发布战歌《大刀进行曲》，该首歌曲由已故作曲家麦新创作于1937年8月8日，歌颂当时驻守长城的国民革命军第29军「大刀队」，在缺乏武器及弹药下以大刀为武器，与日军英勇搏杀。

