Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南京大屠杀88周年国家公祭 石泰峰：中国坚定不移和平发展

即时中国
更新时间：12:27 2025-12-13 HKT
发布时间：12:27 2025-12-13 HKT

南京大屠杀遇难同胞纪念馆今早举行国家公祭仪式，纪念导致逾30万人死亡的南京大屠杀88周年。共中央政治局委员、中组部部长石泰峰出席并讲话。

公祭仪式早上10时开始，在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场举行，国旗下半旗，参与仪式的数千名各界代表奏唱国歌后，全场为南京大屠杀的死难者默哀，解放军仪仗队的礼兵向公祭台敬献花园，南京全城响起防空警报致哀。

石泰峰在讲话中表示，今天我们隆重集会，深切缅怀南京大屠杀的无辜死难者，缅怀所有惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞，缅怀为中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈和民族英雄，缅怀同中国人民并肩抗击日本侵略者而英勇献身的国际战士和国际友人，表达中国人民坚定不移走和平发展道路的崇高愿望，共同铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。

石泰峰表示，历史记忆刻骨铭心，时代潮流浩荡向前。今天，中国式现代化已经展开壮美画卷并呈现出无比光明的前景，中华民族正以势不可挡的步伐迈向伟大复兴。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大抗战精神，踔厉奋发、勇毅前行，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而努力奋斗，为人类和平与发展的崇高事业作出更大贡献。

1937年12月13日，侵华日军在南京进行长达40多天的大屠杀，造成30多万人丧生。

2014年2月，全国人大常委会决定，将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
19小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
1小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
5小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
18小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
8小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
4小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
50分钟前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
20小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
7小时前
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
楼市动向
22小时前