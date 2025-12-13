南京大屠杀88周年国家公祭 石泰峰：中国坚定不移和平发展

南京大屠杀遇难同胞纪念馆今早举行国家公祭仪式，纪念导致逾30万人死亡的南京大屠杀88周年。共中央政治局委员、中组部部长石泰峰出席并讲话。

公祭仪式早上10时开始，在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场举行，国旗下半旗，参与仪式的数千名各界代表奏唱国歌后，全场为南京大屠杀的死难者默哀，解放军仪仗队的礼兵向公祭台敬献花园，南京全城响起防空警报致哀。

石泰峰在讲话中表示，今天我们隆重集会，深切缅怀南京大屠杀的无辜死难者，缅怀所有惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞，缅怀为中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈和民族英雄，缅怀同中国人民并肩抗击日本侵略者而英勇献身的国际战士和国际友人，表达中国人民坚定不移走和平发展道路的崇高愿望，共同铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。

石泰峰表示，历史记忆刻骨铭心，时代潮流浩荡向前。今天，中国式现代化已经展开壮美画卷并呈现出无比光明的前景，中华民族正以势不可挡的步伐迈向伟大复兴。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大抗战精神，踔厉奋发、勇毅前行，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而努力奋斗，为人类和平与发展的崇高事业作出更大贡献。

1937年12月13日，侵华日军在南京进行长达40多天的大屠杀，造成30多万人丧生。

2014年2月，全国人大常委会决定，将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。