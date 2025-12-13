Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律宾遣返重要红通人员 揭为深大通集团实控人妻子

即时中国
更新时间：10:17 2025-12-13 HKT
发布时间：10:17 2025-12-13 HKT

中国与菲律宾近日在国际刑警组织框架下开展执法合作，成功拦截并遣返涉嫌职务犯罪的重要红通人员郝某，其涉案金额高达约9.7亿元（人民币，下同）。内媒报道，郝某是深大通集团实际控制人姜剑的妻子，自2024年以来一直是国际刑警组织红色通缉令的对象。

相关新闻：重要红通人员从菲律宾遣返 涉案金额高达¥9.7亿

公开资料显示，57岁的郝斌为深大通集团下属公司董事长。深大通集团主公司为深圳大通实业股份有限公司，成立于1987年，下辖成员企业共119家。除与深大通有关联，郝斌在国内2家公司担任法代，并在8家公司担任高阶主管。

相关公司多位于山东

与郝斌相关的公司多位于山东，大多聚焦在房地产领域。目前，与其相关联的6间公司已注销，另外2间显示「吊销」。

相关新闻：新任中国驻菲律宾大使井泉履新 坦言未来任务很重

12月1日，菲律宾消防移民局（BI）在尼诺伊·阿基诺机场查获郝斌。移民局表示，郝斌有意从新加坡经菲律宾前往美国，在机场1号航站楼，郝斌的数据在移民局的APIS（旅客预先资讯系统）中引发警报，引起注意。

菲律宾移民局副局长马布拉克（Melvin Mabulac）表示，该案属于敏感、高规格案件，系统一触发，执法人员立即联系国际刑警组织，确认她是红色通缉令对象，于是通知中国执法单位，因此在她进一步行动之前，就已经拦截成功。

