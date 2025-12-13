Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

村支书「雷军式」卖小米 遭小米公司投诉侵害名誉

即时中国
更新时间：09:16 2025-12-13 HKT
发布时间：09:16 2025-12-13 HKT

山东荣成市西初家村中共党支部书记冯玉宽早前发布视频，模仿小米董事长雷军的营销方式来推销当地农产品小米，但遭小米公司法务部投诉「丑化小米高管形象」，视频被下架，帐号被封。事件引发广泛争议，小米方面昨日强调，并非针对「小米」二字或农产品的正常使用，而是针对有关人士「恶意模仿」，对公司及公司高管名誉的侵害行为。

据新黄河等内地传媒报道，本月10日，冯玉宽拍摄短视频推广当地优质谷物小米，还模仿雷军式语调介绍，结果被小米公司法务部投诉以其「关联雷氏行销」、「丑化小米高管形象」、「侵犯商标权」投诉。不久，该名村支书帐号就被封，相关视频清空。

事件引发网民热议，有网民开骂小米「断了农民的活路」，也有网民支持小米捍卫名誉权，指该村支书借小米蹭流量。

冯玉宽日前发布视频称，自己无意蹭小米的流量，「希望小米打开格局，你们是卖汽车、卖手机，而我们卖的是农产品，希望能给我们一条活路。」小米昨日作出回应后，冯玉宽再发道歉视频称，近期为了推广销售农产品，发布了涉小米公司引发争议的视频，对小米公司产生了影响，占用浪费了社会资源，今后一定会规范自己的网络言行，向大家表示诚挚歉意。

 

