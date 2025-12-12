「放生」大米、矿泉水 中国佛教协会：折损福报 勿误导公众

近日，辽宁省丹东市一处江边，竟然有人带著多袋白米倒入江里「放生」。针对「放生」矿泉水、大米等现象，中国佛教协会刊文表示深感惊讶和不解。佛教界对此坚决反对，更希望社会人士不要曲解滥用佛教「放生」之名，误导公众。

相关新闻：辽宁葫芦岛多人海边「放生大米」 网民轰浪费粮食 ｜有片

辽宁某海边码头近日发生让人匪夷所思的事件。据拍摄者发布视频，几名中老年人将多袋已开封的大米倾倒至海中，一名短发女子在与家人通话时称「在海边，刚放生」。该女子随后也参与倾倒大米，此时视频拍摄者口中还「念念有词」。

相关新闻：水库放生猫︱「好心人」播大悲咒求积德？ 网民：缺野外求生能力难逃厄运︱有片

对此，中国佛教协会今天发文表示，佛教所说的放生，是指把可能被宰杀、面临生命危险的动物解救出来，释放到适合它们生存的自然环境中，使其生命得以保存和延续。不懂为何有人会放生白米和矿泉水，白米没有心识、矿泉水没有生命，对白米和矿泉水来说，根本没有所谓杀生或放生，「『放生』大米、矿泉水，不但不符合佛教的教理教义，也与佛教所倡导的惜福和财物理念相背离；不仅违背中华民族勤俭节约的传统美德，造成粮食和资源浪费，甚至危害环境，是折损福报的行为。」

相关新闻：重庆长江边多人「放生」矿泉水替代鱼类 网友：几时放生人民币？｜有片

协会指出，即使是放生动物，但如果方法不当仍然违背放生初衷，甚至是在伤害更多的生命，像是把陆地动物放入水里，把人工饲养的动物放到野外，不仅使得被放生动物难以适应存活，还会威胁到放生地点的生态安全。而且大规模的放生行为，还导致了抓捕、贩卖放生动物的利益链，反而导致更多野生动物被捕杀，根本是败坏社会风气。

