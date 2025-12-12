自强不息｜天生「牛蹄脚」和「螃蟹手」 安徽男：除了开车其他都能做

安徽亳州的李先生天生「牛蹄脚」和「螃蟹手」，原因是外公外婆为堂兄妹近亲结婚，引发罕见遗传病。他自述靠自己双手做生意赚钱生活，曾自学吹气球造型，现在转行做氦气生意。李先生称：「除了不能开车，其他什么都能做！」医生说没必要治，现在有3个孩子都很健康。

牛蹄脚螃蟹手原因令人唏嘘

据当事人李先生自述，他的每只手只有三根手指，每只脚只有两根脚趾，村里人私下称作「牛蹄脚」「螃蟹手」。小时候，他不懂这意味著什么，只知道出门时总有人盯著看，孩子们会远远地指著他窃窃私语。

这种特殊状况，要追溯到几十年前。李先生的外公外婆原本是堂兄妹关系，两人走到了一起，组建了家庭。当时的他们或许并不完全清楚近亲结婚可能带来的风险，而这份风险，却在隔代之后显现在了外孙身上。

李先生说婚，本来妈妈这一代还好，没想到到了外孙这一代却突然变异了。他的母亲每次一看到他，都会忍不住哭起来。

医学上，近亲结婚会增加隐性遗传病的发病率。有时候，父母这一代看起来完全正常，但携带的隐性致病基因却可能传递给孩子。李先生的情况，很可能就是这种隔代遗传的体现。

不过从小李先生学会了靠自己。他自学吹气球造型，慢慢积累经验，后来转行做氦气生意。身体上的限制让他无法开车，但在工作和生活的其他方面，他都能独立应对。

令人意外的是，他不仅自己生活得有声有色，还育有三个孩子，孩子们身体健康，这也给了他和家人很大的安慰。