空中航母︱能携百枚巡飞弹或小型UAV 「九天」无人机首飞成功

更新时间：10:32 2025-12-12 HKT
发布时间：10:32 2025-12-12 HKT

有「空中航母」之称的九天无人机，11日完成首飞。载重达6吨的「九天」，能携带上百枚巡飞弹或小型无人机，航程达7000公里。

载重6吨航程7000公里

「九天」由陜西无人装备科技有限责任公司委托航空工业第一飞机设计研究院设计，采用「通用平台+模块化任务载荷」设计理念，具备大载重、高升限、宽速域、短起降等核心优势。


相关新闻：珠海航展2024︱《星岛》直击飞行表演 九天无人机、歼-10CE首亮相︱有片

「九天」机长16.35米，翼展25米，最大起飞重量16吨，载荷能力达6000公斤，航时12小时、转场航程7000公里。

「九天」可适配民用多元场景，包括偏远山区、海岛的重型物资运输与精准物流投送；在应急救援中快速恢复通信、投送救灾装备；提供地理测绘、灾情评估、矿产普查等服务。

由于「九天」的载重量大，其军事用途更受外界关注。2024年11月「九天」首次在珠海航展现身，官方介绍它为重型察打一体无人机。机腹有独特「异构蜂巢任务舱」，能搭载上百枚巡飞弹或200架至300架微型无人机的蜂群作战能力，故又被称作「无人机空中航母」。

 

