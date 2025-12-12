菲尔兹奖大热｜90后女数学家王虹港大演讲 座无虚席获赞「优雅从容」

90后著名女数学家王虹，周四（11日）下午在香港大学演讲，现场人山人海，座无虚席，有现场观众称赞她「从容不迫，优雅地展示著智慧」。34岁的王虹，被普遍认为有极大概率成为下个菲尔兹奖得主。

突破「挂谷猜想」难题

「如愿见到了天才数学家王虹，演讲主题翻译为中文是三维空间中挂谷猜想的证明。大概十米左右的距离。踩著点到周亦卿楼已经人山人海了，只能站在后排听。误闯天家，已经努力听了，奈何水平有限听不懂。趁著得菲尔兹奖前来蹭一波天才，导师说明年得了菲尔兹奖就请不到了。」有港大学生在小红书发出图文。

也有现场观众描述：「她一开口，整个教室安静下来，轻声细语中有一股坚定的感觉。她拿著笔在手写笔记上圈画，字和图都很简洁漂亮。」「王虹教授真的非常有魅力。她沈静，从容不迫，优雅地展示著智慧。」



90后王虹最近斩获两项世界级数学大奖——被誉为全球数学界最高奖项菲尔兹奖风向标的「赛勒姆奖」，以及华人数学界最高奖项「国际华人数学家大会（ICCM）数学奖金奖」，著名华裔数学家陶哲轩发文祝贺。

凭借在「挂谷猜想」等经典数学难题上的突破，年仅34岁的王虹名震海内外。首位华人菲尔兹奖得主丘成桐曾盛赞王虹，指她是年轻一代最伟大、最重要的中国学者。



王虹出生于广西桂林，父母为乡镇中学教师，16岁考入北京大学地球与空间物理系，后转入数学科学学院，曾经留学巴黎，2019年获美国麻省理工学院博士学位。2023年，她加入纽约大学库朗研究所担任副教授，今年升为正教授。今年9月，王虹正式出任法国高等科学研究所（IHES）第14位数学终身教授。

今年2月，王虹与同伴用一篇127页的论文，宣告证明困扰数学界上百年的经典难题「挂谷猜想」，在业内引发轰动。全球最大社会动态预测网站Manifold针对「2026年菲尔兹奖得主」的投票中，王虹迅速登上榜首，有望成为首名获得数学界最高殊荣的中国女数学家。